Daniel David: Nu sustin interzicerea totala a telefoanelor in scoala (20 februarie)

Daniel David: Ministrul Educatiei si Cercetarii a declarat joi ca nu sustine interzicerea totala a telefoanelor mobile in scolile din Romania. Totusi, el subliniaza necesitatea unui control "riguros" al utilizarii acestora in salile de curs, in conformitate cu reglementarile legale si principiile psihopedagogice, pentru a preveni "interferentele perturbatoare" in procesul educational."Toti actorii sistemului educational, respectiv elevi, ... citește toată știrea