In perioada 13 - 18 noiembrie, brasovenii sunt asteptati, la Centrul Cultural Reduta, sa se reconecteze la arta si la tehnologie prin proiectul implementat Act Art, aflat la cea de-a doua editie.Evenimentele propuse se adreseaza publicului interesat de dans contemporan si pasionat de teatru virtual, respectiv de animatie. Astfel, in saptamana 13 - 17 noiembrie, intre orele 10.00 si 14.00, artistele Oana Baluta, Virginia Negru si Smaranda Gabudeanu organizeaza o serie de ateliere gratuite, in ... citeste toata stirea