Sarah Muntean este eleva la Scoala Nr. 12 din Brasov. Ea a participat in data de 22.04.2023 la Concursul de Teatru si Dans "Artistique CUP", ce a avut loc la Sala "Luceafarul" din Bucuresti.Cursanta a scolii de teatru Kids Art Theatre by Nouria Nouri, Sarah s-a prezentat la sectiunea Teatru/ Monolog cu celebrul monolog al Zitei din piesa "O noapte furtunoasa" de I.L. Caragiale. Interpretarea sa a fost remarcata de juriu, care a decis in unanimitate ca Sarah Muntean merita premiul I la ... citeste toata stirea