Danut Viorel Milosan, OM al locului, licentiat in Drept si Teologie, candidatul PNL la Primaria Recea. ,,Am trait mereu aici si cunosc specificul comunei Recea"

Candidatul PNL pentru functia de primar al comunei Recea este Danut Viorel Milosan, un tanar hotarat, un OM al locului si al faptelor. Danut Viorel Milosan este dublu licentiat, in teologie (teolog) si in drept (jurist). A absolvit Facultatea de Teologie din Sibiu in 2008, iar in 2010, un master in Teologie. A absolvit Facultatea de Drept Bucuresti, in 2014. A urmat cursuri de formare in domeniul achizitiilor publice si al pedagogiei.Danut Viorel Milosan are 40 de ani, este casatorit si are ... citește toată știrea