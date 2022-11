"Dar din suflet": mai tarziu, dar mai consistent

Daca, in anii trecuti, distribuirea tichetelor acordate prin Programul "Dar din suflet pentru seniori" incepea in a doua jumatate a lunii noiembrie, de data aceasta programul a fost amanat, ca urmare a schimbarii conditiilor de acordare a tichetelor valorice. Astfel, potrivit anuntului, Directiei de Asistenta Sociala (DAS) Brasov, distribuirea tichetelor va incepe in 5 decembrie 2022.Totusi, chiar daca nu a fost facut un anunt privind lansarea programului, reprezentantii DAS Brasov au ... citeste toata stirea