Dar pentru persoana iubita: un tur VIP la Sanctuarul de ursi

De Ziua indragostitilor, pe 14 februarie, cuplurile pot alege un cadou inedit pentru persoana draga - un certificat de adoptie virtuala pentru un urs salvat sau un tur Super VIP in Sanctuarul de ursi Libearty din Zarnesti, la doar 10% din pretul normal.Cumpararea unui certificat de adoptie virtuala, valabil pentru un an intreg, inseamna o donatie de 300 de lei, care contribuie si la hrana si ingrijirea ursilor.Pe de alta parte, turul Super VIP va fi la 10% din pret, in 14 februarie. Adica ... citește toată știrea