Darnici pe banii fagarasenilor. Chirie de 111.002 euro pentru o cladire, cat jumatate din pretul de vanzare a celei mai renumite case din Fagaras, monument istoric

Primaria Fagaras a dovedit ca nu este pregatita sa implementeze proiectul ce priveste Scoala Generala nr. 7 despre care s-a vorbit inca din 2018. Pe de o parte au fost reactualizati indicatorii tehnico-economici in repetate randuri prin adoptarea de noi HCL-uri, ultima fiind in sedinta legislativului din 27 ianuarie 2022, iar pe de alta parte, spun consilierii locali, Primaria Fagaras nu s-a preocupat de amenajarea unor spatii pe care le are in proprietate in care sa fie relocate clasele de ... citeste toata stirea