In aceste zile de Pasti sau de trecere de la intristare la bucurie, voluntarii Asociatiei Filantropia Ortodoxa Sibiu - Filiala Sacele, judetul Brasov, sub coordonarea preotului Vasile Gasparovici, au dorit sa aduca prin cuvant si fapta bucurie si mangaiere in sufletele intristate ale bolnavilor. "Hristos Domnul ne cere astazi, noua tuturor, sa vestim bucuria invierii Sale in jurul nostru, mai ales ... citeste toata stirea