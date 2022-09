DAS: Asociatiile si fundatiile pot depune documentele pentru obtinerea subventiilor pana la sfarsitul acestei luni

Directia de Asistenta Sociala Brasov reaminteste asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute din Romania interesate ca pot depune documentatia de solicitare a subventiilor de la bugetul local, pentru anul 2023 pana in data de 30.09.2022, ora 15.30.Sunt eligibile sa solicite subventii asociatiile, fundatiile si cultele recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale in conditiile legii si detin licenta de functionare pentru serviciile sociale pentru care ... citeste toata stirea