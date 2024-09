DAS Brasov a gasit un constructor pentru amenajarea unui centru social intr-un fost punct termic. Despre acest proiect se discuta din anul 2018

Anuntat inca din anul 2018, proiectul referitor la transformarea punctului termic de pe strada Dobrogea nr. 58 din Brasov centru social a ajuns, in sfarsit, in etapa lucrarilor. Mai exact, dupa mai multe licitatii esuate, in 10 septembrie a fost semnat un contract de lucrari in valoare de 5.014.724 lei, cu tot cu TVA, cu firma brasoveana TPC Digging Construct SRL.Conform contractului incheiat cu Directia de Asistenta Sociala (DAS) din cadrul Primariei Brasov, constructorul va realiza lucrari ... citește toată știrea