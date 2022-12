DAS Brasov, nevoita sa ia masuri dupa asaltul pensionarilor venitI sa-si ia cei 150 de lei pentru Craciun

Foto: 1.771 DE TICHETE SOCIALE, RIDICATE DEJA DE SENIORI. Aglomeratie inca din prima zi de distribuire, 5 decembrie.1.771 de tichete sociale au fost ridicate deja de seniori, in cadrul campaniei municipalitatii "Dar din suflet pentru seniori", care se deruleaza in pragul sarbatorilor de iarna si cele pascale. Tichetele, care au acum o valoare de 150 de lei, se dau prin Directia de Asistenta Sociala (DAS), iar reprezentantii institutiei reamintesc seniorilor ca ele se distribuie pana in 30 ... citeste toata stirea