Dascalii care vor sa ramana titulari pana la 70 de ani - cerere la scoala pana in 23 ianuarie

Pana in 23 ianuarie, profesorii care vor sa ramana titulari pana la 70 de ani vor face o cerere pe care o vor depune la secretariatul unitatii de invatamant, conform metodologiei-cadru de mobilitate pentru anul scolar 2025-2026. Este vorba despre profesorii carora nu li s-a emis decizia de pensionare. Aprobarea cererilor privind mentinerea in activitate ca titular in functia didactica peste varsta de pensionare la nivelul unitatilor de invatamant se va face pana in 4 februarie, pana cand ... citește toată știrea