Dascalii, instruiti cum sa foloseasca robotii anti-bullying in scolile brasovene

Cadre didactice din judetul Brasov urmeaza a fi instruiti pentru organizarea activitatilor educationale asistate de roboti. Cu roboteii RoBy, roboteii anti-bullying, despre care "Buna ziua, Brasov!" a scris in luna martie. Sesiunea de instruire va avea loc la sediul Casei Corpului Didactic, joi, 3 noiembrie, si este organizata organizat in cadrul proiectului Erasmus+ Robotics Versus Bullying - RoBy, implementat, in Romania, de Asociatia SINAPTICA. Sesiunea de instruire practica vine in ... citeste toata stirea