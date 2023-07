Proba scrisa de la Definitivat 2023 va avea loc miercuri, 19 iulie. Profesorii au acces in sala de examen in intervalul orar 7:30 - 8:00, conform procedurilor stabilite de catre Ministerul Educatiei. Examenul incepe la ora 9, iar durata de rezolvare este de 4 ore. Profesorii care copiaza sunt eliminati din examen. Acestia pierd dreptul de inscriere la examen in sesiunea imediat urmatoare, iar sesiunea in care au fost eliminati din examen este luata in considerare intre cele 3 sesiuni fara taxa ... citeste toata stirea