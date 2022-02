Dat disparut in Teliu, gasit la Budila: din intamplare, in timpul unei razii

Vineri, 25 februarie, in intervalul orar 17.00 - 20.00, politistii de la Sectia de Politie Rurala Feldioara, cu intariri de la Brasov (Criminalitate Economica, Serviciul Rutieri, luptatori de la SAS), au desfasurat o actiune, cu efective marite, pe raza localitatii Budila, judetul Brasov."Actiunea a avut ca scop verificarea respectarii legislatiei in vigoare privind circulatia pe drumurile publice a autovehiculelor care transporta animale vii, depistarea persoanelor care savarsesc abateri in ... citeste toata stirea