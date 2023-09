Acesta a declarat ca mai sunt doar doi ani pana cand tara noastra va putea adera la programul Visa Waiver, adica romanii vor putea calatori in Statele Unite fara viza."Nu am nicio indoiala ca Romania va intra in programul Visa Waiver la 1 decembrie 2025. Sunt gata sa pun si ramasag cu dumneavoastra pentru ca stiu cum stau lucrurile, stiu care este angajamentul Statelor Unite in aceasta directie, stiu ce face Romania si ce a facut Romania in ultimele luni in aceasta directie. Avem un comitet ... citeste toata stirea