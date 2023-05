Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane disparute, dupa ce au fost sesizati duminica, 28 mai a.c., cu privire la faptul ca numita Iordache Georgiana, in varsta de 22 de ani, a plecat voluntar de la locuinta, situata in orasul Rasnov, in data de 27 mai, fara a reveni pana in prezent.Acesta are urmatoarele semnalmente: inaltimea de ... citeste toata stirea