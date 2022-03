Date din raportul preliminar privind prabusirea MiG-21 Lancer si a elicopterului IAR-330. Rusia foloseste politic tragedia din Romania

Pe data de 2 martie 2022 a avut loc una din cele mai mari tragedii pe timp de pace din istoria aviatiei militare romane. Un avion de tip MiG-21 LanceR s-a prabusit in judetul Constanta. La putin timp, elicopterul IAR-330 Puma, plecat in misiune de salvare, s-a prabusit si el. Sapte militari romani si-au pierdut viata in acea zi tragica.In cursul zilei de ieri, in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Antena 3, ministrul Apararii Vasile Dincu a precizat ca i-a fost prezentat raportul ... citeste toata stirea