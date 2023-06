Previziunile sunt din ce in ce mai sumbre. Arctica ar putea sa ramana fara gheata in zonele sale marine in cel mult 6 ani, avertizeaza din nou oamenii de stiinta. Concluziile celui mai nou raport sunt incontestabile.Declinul ghetii marine arctice, inceput in acest secol, atinge rapid cote alarmante. Oamenii de stiinta trag un nou semnal de alarma si spun ca gheata de vara va disparea in doar cativa ani. Gheata din Arctica a scazut in ultimele decenii ca suprafata si volum din cauza ... citeste toata stirea