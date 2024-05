Date INS: PIB-ul Romaniei a crescut, in termeni reali, cu numai 0,5% in primul trimestru al anului

Produsul Intern Brut in Trimestrul 1 al acestui an a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,5% comparativ cu trimestrul IV din 2023, arata estimarile semnal publicate azi de Institutul National de Statistica. Fata de acelasi trimestru din anul 2023 Produsul intern brut s-a majorat cu 1,8%. Ca serie bruta, fata de acelasi trimestru din anul 2023, PIB-ul a inregistrat o crestere de numai 0,1%.Seria ... citește toată știrea