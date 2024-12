Date INS: Populatia activa a Romaniei era de 8,21 milioane de persoane in trimestrul III

In trimestrul III 2024, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 69,3%, arata datele Institutului National de Statistica. In trimestrul III 2024, populatia activa a Romaniei era de 8,211 milioane de persoane, din care 7,751 milioane de persoane erau ocupate si 460.400 persoane erau someri.Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a ... citește toată știrea