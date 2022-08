De 5 ani, nereparat: Podul-capcana de pe Drumul CET-ului

Sa traversezi un pod in Romania e ca si cum ai juca ruleta ruseasca. Nu stii niciodata cand se poate prabusi asa cum recent s-a intamplat cu podul de la Lutca in Neamt. In Brasov, de exemplu, un pod din care s-a rupt o bucata intreaga in urma cu cinci ani... e tot nereparat. Sute de soferi il traverseaza zilnic. Si asta desi, pe un intreg tronson de drum, intre viata si moarte sta doar un parapet de plastic.O intreaga grinda din beton s-a prabusit din aceasta sectiune a podului in luna ... citeste toata stirea