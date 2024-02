De 9 luni platit si sta acasa

"Povestea" directorului executiv al Politiei Locale Brasov continua, chiar daca Nicolae Aldea a fost demis anul trecut de 2 ori iar apoi a fost repus in functie de justitie- pana se cerceteaza si se constata daca a fost demis in mod legal sau nu.Prima demitere a lui Aldea a avut loc in luna mai 2023, cand administratorul public al municipiului Brasov, Adriana Miron, care este seful lui direct, i-a acordat calificativul de "nesatisfacator" pentru activitatea desfasurata in 2022 pe pozitia de ... citește toată știrea