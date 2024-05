De-a rasu' plansu' pe la Juni. Sub privirile lui Coliban, orchestra l-a anuntat ca viitor primar pe Scripcaru

Ca in fiecare an, petrecerea campeneasca de la Pietrele lui Solomon, din ziua Paradei Junilor, a fost un loc prin care s-au perindat si politicienii zilei. Lautarii invitati sa cante la petrecere nu au avut nicio problema, insa, in a-si manifesta preferintele politice, asta chiar in timp ce primarul Allen Coliban se afla in fata scenei. "Viitorul primar al Brasovului, George Scripcaru, viitorul presedinte al Consiliului ... citește toată știrea