De acum la Brasov, nu neaparat in Turcia, pentru un transplant de par

Brasovenii care vor sa isi faca un transplant de par, la un pret mai redus decat in Turcia, pot face acest lucru si in orasul nostru.Luni, 23 mai, la Brasov, a avut loc primul transplant de par, la spitalul privat Sf. Constantin, unde a fost achizitionata aparatura medicala de specialitate, de la o firma de profil din Statele Unite ale Americii."Ideea a venit de la faptul ca in Romania interventiile de transplant de par nu sunt foarte larg raspandite. Foarte multi concetateni de-ai nostri ... citeste toata stirea