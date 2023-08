Sectorul strazii Harmanului din Brasov, cuprins intre Bulevardul Alexandru Vlahuta si strada Toamnei, intra in reparatii, incepand de astazi. Pe acest segment sunt prevazute interventii la carosabil pe toate cele patru benzi de circulatie, astfel ca vor fi instituite si restrictii de circulatie.Astfel, va fi blocata temporar o banda pe sens, intre orele 7.00 - 18.00, pana la finalizarea lucrarii. "Restrictiile vor fi aplicate pe tronsoane. In cazul in care va fi nevoie de blocarea ambelor ... citeste toata stirea