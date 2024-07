De astazi incep probele scrise ale examenului de Bacalaureat. 3.545 de candidati in judetul Brasov, 465 din promotiile anterioare

De astazi, 1 iulie, absolventii de liceu intra cu adevarat in examenul de Bacalaureat, o data cu probele scrise, care debuteaza cu proba la Limba si literatura romana. Marti, 2 iulie, va fi proba obligatorie a profilului (in functie de profil: Matematica si Istorie), iar joi, 4 iulie este programata proba la alegere a profilului si specializarii (se poate opta, in functie de filiera, profil si specializare pentru una din 10 discipline. Vineri, 5 iuliesustin proba la Limba si literatura maternal ... citește toată știrea