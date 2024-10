De astazi se pot depune ofertele pentru una dintre cele 45 de casute care vor fi amplasate in Piata Sfatului, la Targul de Craciun din perioada 29 noiembrie-7 ianuarie

Municipalitatea, prin Serviciul Public de Administrare Piete, a lansat astazi procedura de selectie pentru cei 45 de mestesugari, producatori si comercianti care vor participa la Targul de Craciun din Piata Sfatului.Anul acesta, targul din centrul orasului va avea o fata complet noua, toate cele 45 de casute fiind construite dupa un concept unic la noi in tara, incercand sa aduca atmosfera de poveste in Piata Sfatului.,,Targul de Craciun al Brasovului se va deschide in acest an in 29 ... citește toată știrea