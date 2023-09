In perioada 11-17 septembrie, maghiarii din Brasov si din imprejurimi sunt asteptati la cel mai mare numar de evenimente ale maghiarilor din Tara Barsei, in mai multe locatii emblematice din Brasov."Din pacate, in Brasov nu exista institutii culturale maghiare, astfel ca incercam sa potolim setea culturala a maghiarilor din Brasov si din Tara Barsei prin intermediul unor festivalurilor de gen", a declarat Tamas Toro, principalul organizator al Festivalului "Zilele Culturale Maghiare", reluat ... citeste toata stirea