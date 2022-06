De azi, absolventii de clasa a VIII-a incep Evaluarea Nationala 2022

Absolventii claselor a VIII-a intra, de astazi, 14 iunie, in Evaluarea Nationala. Prima proba este cea la Limba si literatura romana. In 16 iunie este proba la matematica, iar in 17 iunie - cea la limba materna, pentru absolventii care au studiat in limbile minoritatilor nationale. Primele rezultate vor fi afisate in 23 iunie, pana la ora 14.00. Contestatii pot fi depuse in 23 iunie si 24 iunie, pana la ora 12.00. Afisarea rezultatelor finale la Evaluare Nationala 2022 dupa solutionarea ... citeste toata stirea