De azi, ajutorul de deces va fi majorat: 8.620 de lei

De joi, 13 februarie 2025, se majoreaza sumele acordate prin casele de pensii ca ajutor in caz de deces. Astfel, in cazul unui pensionar sau asigurat, in loc de 7.500 de lei, noul ajutor este de 8.620 de lei. Jumatate, adica 4.310 lei, se acorda in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.Pentru cine se acord acest dreptAjutorul de deces se acorda pentru mai multe categorii de persoane. Acesta se acorda asiguratului, pensionarului, persoanei care in ultimele ... citește toată știrea