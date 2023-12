Din 6 decembrie, municipiul Brasov va avea doua patinoare in aer liber, avand in vedere ca va fi deschis si cel amenajat de Primaria Brasov in Piateta Sfantul Ioan. Deschiderea oficiala va avea loc la ora 17.30, in prezenta primarului Brasovului, Allen Coliban."Vom avea momente artistice de folk, demonstratie a echipei de juniori de la Corona, coruri de colinde. La 18.00 va incepe prima serie de patinaj, iar la 20.00, cea de a doua, programul fiind pana la 21.30", au anuntat reprezentantii ... citeste toata stirea