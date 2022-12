De azi, defibrilatoare in Piata Sfatului si Livada Postei

Filiala Brasov a Caravanei cu Medici inaugureaza azi, 21 decembrie, de la ora 10:00, in Piata Sfatului, in proximitatea Casei Sfatului, proiectul "O secunda pentru viata", initiat de dr. Alexandru Covaciu. Acesta a fost finantat prin Brasov Heroes #9, cursa cu obstacole a comunitatii, eveniment organizat de catre Fundatia Comunitara Brasov.Proiectul a avut ca scop principal instalarea a doua defibrilatoare externe automatizate in orasul de la poalele Tampei: primul in Piata Sfatului, iar cel ... citeste toata stirea