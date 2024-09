De azi, Geely China, din Brasov

Geely, constructorul care face parte din gigantul grup Zhejiang Geely Holding din China, de unde se aprovizioneaza si Volvo, Polestar, Lotus sau Smart, a ajuns oficial si in tara noastra. Primul model care va fi oferit la noi se numeste Coolray si este un crossover compact care are si niste componente de origine Volvo in ADN-ul sau. Pretul, care nu trece de 30.000 de euro nici pentru versiunea de top, il pune la o treapta peste Dacia Duster, desi dimensiunile sunt aproape ... citește toată știrea