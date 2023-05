Lista finala a posturilor pentru Titularizare 2023 a fost publicata de Ministerul Educatiei, vineri seara. In judetul Brasov, potrivit informatiilor de pe titularizare.edu.ro, sunt 253 de posturi cu viabilitate mai mare de 4 ani (practic, titularizabile), care reprezinta miza concursului pentru dascali. De asemenea, mai sunt si 585 de posturi cu viabilitate cuprinsa intre 1 si 3 ani, practic, posturi pe perioada determinata. In plus, mai sunt 1693 de fractii de norma care, combinate, pot forma ... citeste toata stirea