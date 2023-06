3.241 de candidati sunt inscrisi pentru a sustine examenul de Bacalaureat, in sesiunea de vara, in judetul Brasov. Dintre acestia, 2848 sunt absolventi de liceu ai acestui an, iar 393 provin din serii anterioare. Ei intra de astazi in "focul" examenelor scrise, o data cu proba la Limba si literatura romana. In 27 iunie va fi proba obligatorie a profilului, iar in 28 iunie - cea la alegere a profilului si specializarii. In 29 iunie mai intra in salile de examen doar candidatii care au invatat in ... citeste toata stirea