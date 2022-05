De azi, liniile RATBV catre Stupini vor fi prelungite

RATBV a anuntat ca de azi, 2 mai, vor aparea modificari in ceea ce priveste graficele de circulatie sau traseele mai multor linii de transport in comun din municipiul Brasov. Astfel, operatorul de transport va suplimenta capacitatea de transport de pe traseele liniilor 2B si 29 in intervalele orare de varf din zilele lucratoare (luni - vineri).De asemenea, traseele liniilor 29 si 40 se modifica, pentru a asigura cat mai bine cerintele de mobilitate ale locuitorilor din municipiul Brasov.Mai ... citeste toata stirea