Autobuzele RATBV de pe linia metropolitana 511, care face legatura intre Brasov si satul Podu Oltului din comuna Harman, au, de azi, 22 august, un nou traseu si grafic de circulatie.Astfel, potrivit anuntului RATBV, in comuna Harman a fost introdusa o extensie, pentru deservirea zonei "Tineretului Harman", pe sensul de deplasare spre Brasov.Totodata, din 22 august sunt programate 15 plecari din cele doua capete de linie in zilele lucratoare si cate 10 plecari in zilele de sambata, duminica ... citeste toata stirea