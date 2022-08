De azi: Posta de cartier, pentru 30.000 de brasoveni din zona Tractorul - Coresi

Brasovenii care locuiesc in noile zone rezidentiale din Tractorul si Coresi vor avea acces la serviciile postale fara a mai fi nevoiti sa vina pana in "orasul vechi". Astfel, Compania Nationala (CN) Posta Romana - Sucursala Brasov a anuntat ca, incepand cu data de 18 august 2022, ora 10.00, in cadrul Oficiului Judetean de Posta Brasov, isi incepe activitatea Ghiseul exterior urban nr. 3, situat pe str. Ioan Popasu nr. 5-7 din municipiul Brasov. Acest punct de lucru (arondat Oficiului Postal ... citeste toata stirea