De azi revine la Brasov Festivalul International al Muzicii de Camera! Artisti de renume, instrumente deosebite si programe de exceptie

Cea de-a 43-a editie a Festivalului International al Muzicii de Camera (FIMC) va avea loc la Sala Patria, intre 5 si 13 aprilie, iar evenimentele vor incepe in fiecare seara de la ora 19.Deschiderea, cu aceeasi piesa cantata in 1970In deschiderea festivalului, publicul meloman va putea asculta Orchestra de camera a Filarmonicii Brasov, care sub conducerea muzicala a lui Sebastian Tegzesiu va interpreta un program compus din lucrari de Johann Sebastian Bach, Edvard Grieg si Piotr Ilici ... citește toată știrea