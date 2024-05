De azi se fac inscrierile la cresa si gradinita

De astazi, 27 mai, pana in 14 iunie se deruleaza prima etapa de inscriere la cresa sau gradinita.La cresa pot fi inscrisi copiii care au intre trei luni si trei ani, iar la gradinita cei care au varste cuprinse intre trei si sase ani. Parintii pot trece, in cererea-tip de inscriere, trei optiuni cu privire la unitatea de invatamant pe care o prefera. In 14 iunie se vor afisa listele copiilor inscrisi si locurile libere dupa prima etapa de inscriere. Formularele ... citește toată știrea