Foto: Stagiunea 2023-2024 se va deschide cu "Tosca", de Giacomo Puccini, in seara de 16 septembrie, titlul ce va fi prezentat si in seara de 17 septembrieOpera Brasov se pregateste de deschiderea stagiunii 2023-2024. Pana in 16 septembrie, insa, artistii institutiei vor mai prezenta in Piata Sfantul Ioan doua spectacole. Primul are loc sambata, 9 septembrie, de la ora 19.00, si este intitulat "Bijuterii muzicale estivale". Duminica, 10 septembrie, de la ora 11.00, va fi spectacolul pentru ... citeste toata stirea