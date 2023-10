De astazi vor fi puse in vanzare biletele pentru Festivalul de Opera, Opereta si Balet, editia a XX-a. Evenimentul se va desfasura pe parcursul unei luni, in perioada 28 octombrie - 26 noiembrie si va programa cate un spectacol in fiecare sfarsit de saptamana. Astfel, Festivalul debuteaza cu traditionala Gala de Opera, dupa care, in 4 noiembrie Opera Nationala Romana Timisoara prezinta "Contesa Maritza".Sambata, 11 noiembrie, Opera ... citeste toata stirea