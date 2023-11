De azi, 16 noiembrie, se vand biletele pentru cele mai asteptate evenimente ale Operei Brasov - spectacolele de Craciun. In acest an, acestea vor fi prezentate in serile de 15, 16 si 17 decembrie, de la ora 18.30 si sunt reunite sub titlul "Steaua sus rasare". Cei care doresc sa fie prezenti macar instr-o seara in Sala Operei trebuie sa stie ca in anii anteriori, biletele se epuizau chiar din prima zi in care erau scoase la vanzare. "Avem cativa invitati de seama. Ii amintesc aici pe ... citeste toata stirea