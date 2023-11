Primaria Brasov a anuntat ca de azi, 21 noiembrie, va fi pus in functiune noul semafor de la intersectia strazilor Ioan Socec si 1 Decembrie 1918 din Brasov, o zona in care s-au produs mai multe accidente de-a lungul timpului.Anuntul privind punerea in functiune a semaforului a fost facuta de primarul Brasovului, Allen Coliban, care a declarat ca prin instalarea semaforului "ii protejam atat pe soferi, cat si pe pietonii care traverseaza cele doua strazi. Vom continua sistematizarile de ... citeste toata stirea