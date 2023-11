Consilierii locali brasoveni ai PNL au mers marti, 7 noiembrie, la sediul Primariei Brasov cu un executor judecatoresc, pentru a incheia un proces-verbal prin care sa se constate faptul ca alesii nu mai pot merge la birourile serviciilor de specialitate din institutie (prin blocarea cardurilor electronice pentru anumite spatii din primarie). Acest document urmeaza sa fie folosit de alesi in instanta, in cazul in care primarul Brasovului, Allen Coliban, nu va reveni asupra deciziei.Mai exact, ... citeste toata stirea