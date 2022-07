Primarul Allen Coliban are un tupeu fantastic. Dupa plimbarile prin Europa, pe la campionate de curling, dar si prin concedii prelungite, primarul ZERO al Brasovului si-a adus aminte ca are o cresa finalizata de mai bine de doi ani, dar care nu a fost data in functiune din cauza managementului defectuos al administratiei USR. ... citeste toata stirea