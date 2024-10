De ce a devenit virala ciocolata Dubai. Acum e fabricata in serie limitata si la Brasov

Ciocolata Dubai este ultima senzatie in materie de lux, in ce priveste gusturile culinare. Chiar daca toti specialistii recunosc ca nu este un desert iesit din comun, a facut senzatie din Romania si din aceasta parte a Europei pana in Orientul Apropiat.Cel mai de seama ciocolatier brasovean, Dorian Lungu, a pregatit si el o reteta de ciocolata Dubai. "In procesul de fabricatie se foloseste o ciocolata buna. Atentie! Vorbim de diferite tipuri de ciocolata, pentru ca ea nu are o reteta ... citește toată știrea