Spre deosebire de Anul Nou civil, care incepe pe 1 ianuarie, Anul Nou bisericesc incepe pe 1 septembrie, moment in care in fiecare biserica exista o slujba a Liturghiei Divine.Data de incepere a noului an bisericesc a fost stabilita de Sfintii Parinti la Sinodul I de la Niceea, fiind considerata ziua in care Mantuitorul Iisus Hristos si-a inceput activitatea pe pamant."Este vorba de o traditie veche, iudaica, pe care biserica crestina a mostenit-o. Biserica crestina a incercat sa cuprinda ... citeste toata stirea