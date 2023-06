Pe langa multiplele beneficii pentru organismul uman ale vitaminei C, se pare ca mai exista o calitate descoperita relativ recent si demonstrata in timpul scurgerilor de la centrala nucleara de la Fukushima."Cand facem o radiografie, stiu ca se face una la 6 luni, iar atunci sunt niste precautii pe care si le ia medicul respectiv. Si noi, din partea noastra, daca avem de facut o radiografie, e de recomandat sa se ia vitamina C. Se stie ca la Fukushima, muncitorii care lucrau in acel sit ... citeste toata stirea